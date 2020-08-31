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الأهلي والزمالك يطيران للمغرب على طائرة واحدة قبل مواجهة الوداد والرجاء

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كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن تجهيزات رحلات طيران ناديي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد في الوقت الجاري ظروف طيران ثابتة ومنتظمة المواعيد بسبب فيروس ، مباراتى الفريقين بينهما 24 ساعة فقط وبالتالي سيصل الفريقان إلى المغرب على متن طائرة واحدة.

وكشف أشرف إبراهيم عن حقيقة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك أمام الوداد المغربي والرجاء، معلقاً :"المباريات حتى الآن في موعدها والوداد والرجاء لم يطلبا تأجيل المباريات نهائيًا..الظروف تتغير وقد يجري أي تغييرات طارئة ولكن حتى الآن المباريات في وقتها".

أكد مصدر مسئول فى الأهلى أن النادى لا يعلم شيئاً عن تأجيل مباراتى نصف دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الأهلى لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتى الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" فى المغرب خلال الأيام الماضية، وشهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا، وإصابة عدد من لاعبى الوداد بالفيروس.

وأوضح مصدر فى القلعة الحمراء أن الأهلي يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب، من خلال الاتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية فى المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة، قائلا، "لا نتعامل سوى مع الأمور الرسمية فقط.. لدينا عدد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى وبعد الانتهاء منها يبدأ التفكير فى مباراة الوداد المغربى".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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