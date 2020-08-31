مكروه حتى من أهله.. أقارب محمد ناصر: "خائن وإرهابى وعايز يضرب بالجزمة".. شقيقه: لن نقبل بدفنه داخل مصر وقطعنا علاقتنا به نهائيا.. وجيرانه: أساء لسمعة أهله.. و"يظهر بقنوات الإرهاب علشان الدولارات".. فيديو

تبرأت عائلة الإخوانى الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكلمين الإخوانية، رافضين الطريق الذى يسير فيه، والعمل بقنوات الإخوان من أجل المال فقط لا غير، ويريد أن تتحول مصر لدماء.

وكشف محمد طارق على، شقيق محمد ناصر، التفاصيل الكاملة لانضمام الإعلامى الهارب لإعلام الجماعة، وتحريضه ضد مصر من الخارج، قائلا: "نحن 6 أشقاء أسامينا كلها مركبة، وكلنا اسمنا محمد، وكلنا أشقاء يفرق بين الأخ وشقيقه عام واحد، ومحمد ناصر ترتيبه الثالث فى الأشقاء، وحصل على 50% فى الثانوية العامة".



محمد طارق على شقيق محمد ناصر

وأوضح شقيقه كيفية التحاق محمد ناصر بجامعة المنيا، رغم حصوله على 50% بالثانوية العامة: "جامعة المنيا كانت لسه فاتحة قسم نحت جديد، بكلية الفنون الجميلة، وقدم فى هذا القسم وتم قبوله وقتها لعدم تقديم عدد كبير لهذا القسم الجديد بجامعة المنيا".

وأشار إلى أن محمد ناصر لا يعرف أى شيء عن جماعة الإخوان، قائلا: "مالوش علاقة بالإخوان، بل بالعكس كنا نقعد جلسات مزاج، وهو كان بيدخل كازينوهات فى مصر، ولم يشارك فى الحراك الثورى الذى شهدته مصر بداية 2011، موضحا: "خلال ثورة 25 يناير محمد ناصر كان قاعد فى بيته، ولم يشارك فى الثورة، ولم يكن لديه أى مشكلة".



هيفاء زوجة شقيق محمد ناصر

وأوضح أن محمد ناصر ذهب مرة إلى قريتهم فى بنى سويف، وأخذ أبناءه ولم يعود مرة ثانية، وانقطعت الصلة بينهم وبينه، مضيفًا: "لا نريد التواصل معه مرة ثانية لأن ما فعله ليس صحيحا كونه يهدم فى الدولة المصرية".

وقال :" محمد ناصر عايز الدم، ولن نقبل بدفنه فى مصر، واصفا محمد ناصر بـ"الخائن والإرهابى والمفروض ينضرب بالجزمة، ومن حسن حظى إنى عاصرت عهد الرئيس السيسى، وبعد فترة هنعرف كلنا البلد كانت رايحة فين، والسيسي عمل إيه".

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خالد جبريل أحد جيران محمد ناصر

وبدوره، محمد عبد التواب أحد أصدقاء محمد ناصر كشف التحول الكبير الذى طرأ على الإعلامى الهارب، قائلا :" اختفى محمد لفترة طويلة ثم فوجئنا به يظهر على قنوات الإخوان يسب فى الناس ومؤسسات الدولة".

وانتقد "عبد التواب" ما يردد مذيعى قنوات الإخوان ضد مصر من أجل الحصول على مزيد من الدولارات قائلا :" انت يا محمد ناصر ومعتز مطر قاعدين فى الخارج واكلين شاربين وقاعدين فى التكييفات وبتاخدوا بالدولارات ".



محمد طارق على شقيق محمد ناصر

وأكد أن مذيعى قنوات الإخوان سيكونون عبرة للآخرين، موجها رسالة لمحمد ناصر،" هتكون عبرة للخلق، لأنك تمارس دائما التسلق، وتحب تطلع على كتف أى حد، ده طلع على أكتاف أخواته، ويكفى إنك هتموت غريب، وإخواتك مش هيعملوا لك جنازة".

وأكد أن ما يقوله محمد ناصر ليس له أى تأثير قائلا :" مفيش حد بيسمعه، سواء هو أو معتز مطر أو حمزة زوبع" موجها رسالة لـ"ناصر" قائلا: "حركاتكم مفقوسة".

فيما أكدت هيفاء زوجة شقيق محمد ناصر، اعتراضها على ما يقوم به الإعلامى الهارب، قائلة:" غير موافقين على ما يفعله محمد ناصر، لأننا بنحب بلدنا وعايزين مصر تكون فى أمان وسلام، وما يفعله هو يعتبر إرهاب".

وأكدت أن عائلة محمد ناصر تضررت بسبب ظهوره على قنوات الإخوان، مضيفة:" ناصر أساء لمصر وتهديد لبلدنا قبل أن يكون تهديد لأسرته.

فيما كشف خالد جبريل أحد جيران عائلة محمد ناصر أن الإعلامى الهارب أساء لعائلته ولسمعتها، قائلا: "أهل محمد ناصر ناس محترمة جدا وكلهم ناس طيبة ولكن يطلع واحد زي ده يسيئ لسمعتهم" موجها رسالة لـ"ناصر" قائلا: "كفاية شتيمة فى مصر، ومصر بلدنا كل الناس تتباهى بها".

