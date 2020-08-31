وداعا مدام عفاف.. هتخلص خدماتك أون لاين وأنت فى بيتك.. "مصر الرقمية" أكبر منصة حكومية للحصول على الخدمات.. نائب وزير الاتصالات: 40ألف سجلوا وتنفيذ أكثر من 22ألف طلب وزيادة المحاكم بالمنصة لـ60محكمة.. فيديو وصور

"فوت علينا بكرة"، "اطلع الدور التاني عند مدام عفاف"، " السيستم واقع".. جمل اعتاد المواطنين سماعها في بعض أروقة المصالح الحكومية والدواوين حتى أصبحت مادة للسخرية لدى البعض، هذه الجمل قد تصبح من الماضي، بعدما أطلقت الحكومة، منصة مصر الرقمية، تتضمن 5 حزم للخدمات الحكومية الرقمية وهم "التموين، المرور، التوثيق، المحاكم"، وستمكن المواطن من الحصول على خدماته الحكومية اون لاين، كما سيتم إطلاق باقي الخدمات الحكومية تباعا على المنصة.

المهندس خالد العطار



وتتيح منصة مصر الرقمية، للمواطنين سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

وكشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، تفاصيل آلية استخدام المنصة، والخدمات الحكومية المزمع إطلاقها الفترة المقبلة، قائلا إن وزارة الاتصالات أطلقت منصة مصر الرقمية، الأسبوع الماضي، للتيسير على المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة في إنهائها بالمصالح الحكومية، حيث يمكن للعميل الحصول على توكيل في مدة تستغرق 5 دقائق فقط عبر المنصة الحكومية، وإصدار بطاقة تموين في مدة أقصاها 4 أيام بدلا من شهرين، كما توفر المنصة خدمة السداد الإلكتروني للخدمات، علاوة على خدمة توصيلها للمنازل.

وأضاف "العطار"، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن منصة مصر الرقمية تتضمن أكثر الخدمات الحكومية طلبا وهم خدمات التموين وتشمل خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، بدل فاقد، بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد الأسرة، نقل من محافظة إلى أخرى، وخدمات المرور ومقسمة إلى خدمات المركبات مثل تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات، تقديم تَظلُّم المخالفات، سداد المخالفات، استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، ‫تجديد ‬الرخصة‬ مركبة، بدل فاقد الرخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، إصدار عقد بيع مركبة، توكيل بيع مركبة، والجزء الثاني من خدمات المرور وهي خدمات الرخص مثل استعلام عن مخالفات رخص القيادة، تظلُّم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات الرخصة القيادة، إصدار بدل تالف الرخصة.

وتابع كما تضم المنصة خدمات التوثيق منها استعلام عن سريان محرر مُميكن، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير توكيل عام رسمي، تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، تحرير توكيل في الأمور الزوجية، تحرير إقرار بالشطب، رابعا خدمات المحاكم وتضم إقامة دعوى مدنية، تسجيل محامي، مشيرا إلى أن خدمات رخصي ومركباتي و الخاصة بمخالفة وتجديد رخص القيادة والسيارات، سيتم إتاحتها للجميع خلال أسبوع، فضلا عن زيادة المحاكم على المنصة من محكمة واحدة إلى نحو 60 محكمة بالتعاون مع وزارة العدل الأسبوع المقبل.

واستكمل :"سيتم إتاحة خدمات حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية كل 4 أشهر، حيث تستهدف وزارة الاتصالات إتاحة 90% من الخدمات الحكومية مميكنة خلال عامين، كما يوجد ربط لمنظومة الخدمات الحكومية تسمح بتقديم خدمات جديدة".

وشرح نائب وزير الاتصالات، كيفية استخدام منصة مصر الرقمية، قائلا إن منصة مصر الرقمية متاحة حاليا على شبكة الإنترنت برابط www.Misralrakamia.gov.eg، ويمكن للمواطن المصري استخدامها عبر التسجيل على الموقع من خلال إدخال بيانات الرقم القومي، ومن ثم اختيار الخدمة من قائمة الخدمات، وبعدها اختيار أسلوب السداد والتوصيل، مؤكدا أن

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البوابة تطبق معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

ونوه العطار، إلى أن بعض الخدمة تتطلب توقيع العميل أو وجوده الشخصى بالمصلحة الحكومية، لإتمام الخدمة مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، مضيفا أن المواطن يمكنه التعرف إذا كانت الخدمة تتطلب وجوده من عدمه، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

وبالنسبة للرسوم والوقت المستغرق للحصول على الخدمات، قال "العطار"، إن رسوم الخدمات عبر المنصة هي ذاتها المسددة في الجهات الحكومية، غير أن المواطن يستفيد من توفيره المال والوقت والجهد إذا استخدم المنصة، أما وقت إنهاء الخدمة، قد يختلف من خدمة عن غيرها، ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، كما يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

وأشار "العطار"، إلى آليات الاستفادة من المنصة لغير القادرين على التعامل الإلكتروني، من خلال أولا مكاتب البريد، حيث تم ميكنة 50 مكتب بريد، وسيكون جاهز لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا للمواطنين الأسبوع المقبل، على أن يتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة لتلك الخدمات تدريجيا، ثانيا مراكز خدمات المواطنين، وهي مراكز مميكنة لاستقبال المواطنين وأداء خدماتهم، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مركز للرد على المواطنين هاتفيا "كول سنتر" للرد على استفسارات المواطنين ومساعدتهم في الحصول على الطلبات الحكومية الخاصة بهم، منوها إلى أنه سيتم تغيير رقم الخط الساخن قريبا.

وأعلن نائب وزير الاتصالات، عن تسجيل نحو 40 ألف مواطن بياناته على بوابة مصر الرقمية، منذ إطلاقها التجريبي وحتى مساء السبت الماضي، كما وصل عدد الطلبات الكلية، والتي تم تنفيذها عبر المنصة الحكومية نحو 22 ألف و 326 طلب، منهم 1591 طلب يوم الجمعة الماضية، استحوذت خدمات التموين على 1164 منهم والتوثيق 154 معاملة.

وكانت الحكومة، قد أطلقت مشروع مصر الرقمية، والتي تتضافر فيها جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية؛ وبعدها تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.

وبوابة مصر الرقمية، هى منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها الأسبوع الماضي، بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي، هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر، كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.

وتم تصميم البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات، كما تتضمن البوابة، خاصية البحث موجودة فى القائمة فى الجزء الأعلى على اليسار من كل صفحة، وتحتوي البوابة على صفحات للتواصل الاجتماعي أعلى الصفحة Facebook وTwitter وYouTube وInstagram.

وتعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية، البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه، حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.