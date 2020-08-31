الإسكان: لدينا مليون وحدة سكنية تناسب جميع المستويات الاجتماعية

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خلال مداخلة هاتفية له الأحد، ببرنامج خبر اليوم المذاع على فضائية ON E، والتى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المليون وحدة التي جرى إنشاؤها بها كل أنواع الإسكان، حيث يوجد بها إسكان بديل للعشوائيات، والإسكان الاجتماعي، وإسكان متوسط، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إسكان فاخر.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن الدولة اليوم أصبحت تبحث عن احتياجات المواطن، وتنشئ إسكانا يتناسب مع كل الشرائح الموجودة بجميع المدن، حيث تم أنشاء وحدات للإسكان الاجتماعى داخل عدد من مدن الجيل الرابع، مثل ما يحدث في العالمين الجديدة ومدينة بدر، والمدن المحيطة.
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