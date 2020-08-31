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الإسكان: لدينا مليون وحدة سكنية تناسب جميع المستويات الاجتماعية

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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن الدولة الآن أصبحت تعمل على استباق المواطن في التنمية العمرانية، حيث تقوم بإنشاء المدن العمرانية الجديدة من الجيل الأول والثانى والثالث والرابع، ما يقرب من 40 مدينة جديدة اليوم مخططة على أعلى مستوى، يتم بها إنشاء الشبكات و المرافق في المقام الأول ثم يتم دعوة المواطن للإقامة بها، مؤكدا أنه أصبح لدى مصر مليون وحدة سكنية جرى بناؤها على مدار الخمس سنوات الماضية تناسب جميع المستويات الاجتماعية.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خلال مداخلة هاتفية له الأحد، ببرنامج خبر اليوم المذاع على فضائية ON E، والتى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المليون وحدة التي جرى إنشاؤها بها كل أنواع الإسكان، حيث يوجد بها إسكان بديل للعشوائيات، والإسكان الاجتماعي، وإسكان متوسط، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إسكان فاخر.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن الدولة اليوم أصبحت تبحث عن احتياجات المواطن، وتنشئ إسكانا يتناسب مع كل الشرائح الموجودة بجميع المدن، حيث تم أنشاء وحدات للإسكان الاجتماعى داخل عدد من مدن الجيل الرابع، مثل ما يحدث في العالمين الجديدة ومدينة بدر، والمدن المحيطة.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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