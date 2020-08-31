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مرتضى منصور يهنئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على إنبي

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قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبي الفريق الكروي بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقال مرتضى منصور: "أبارك للاعبين والجهاز الفني ولجماهير النادي على تحقيق الفوز، ويبدو أن الزمالك أصبح متخصصا في الفوز على كل من يرتدي القميص الأحمر، بعد أن قام المدير الفني لنادي إنبي باستفزاز فريق الزمالك بارتداء القميص الأحمر، ولكنه كان سبب في استنفار لاعبي الفريق لتحقيق الفوز مثلما حدث بالفوز 3-1 منذ أيام في القمة".

ودافع رئيس نادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي بعدما تعرض لهجوم من حلمي طولان مدرب إنبي.

وعقب مرتضى منصور: "حلمي طولان كان أساء لمصطفى محمد في مباراة الزمالك وإنبي، وهو أمر غير مقبول لأنه من اللاعبين المهذبين والمحترمين وليس بلطجياً كما وصفه مدرب إنبي".، وأكد المستشار مرتضى منصور أن الزمالك حسم 5 صفقات كبرى لتدعيم صفوف الفريق الكروي في الموسم المقبل.

وأتم رئيس الزمالك: "حسمنا ضم 5 لاعبين ستسعد جماهير النادي، لكنه من الصعب الإعلان عنها في الوقت الحالي كي لا يتأثر أي لاعب في الفريق خلال الفترة الحالية وتشتيت تركيزهم، وسيكون الإعلان مع نهاية الموسم الجاري".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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