الأمل معقود بتوافره نهاية العام.. فريق "أوكسفورد" يبرز تحديات لقاح كورونا

أجرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حوارا مع أستاذة علم اللقاحات سارة جيلبرت التى تقود فريق جامعة أكسفورد لتطوير لقاح فيروس كورونا، وقالت الصحيفة إنه بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء رحلة شاقة لتطوير لقاح، هناك آمال باقتراب التوصل إلى لقاح يساعد في إخراج البشرية من هذا الوباء.



سارة جيلبرت

وتابعت إن فريق أكسفورد تحمل مسئولية تطوير لقاح وانعزل بعيدا عن الفوضى والارتباك الذين أوقعا العالم في حالة من عدم التوازن ، حرصا على العمل بصبر واجتهاد في المهمة بالغة الأهمية قيد البحث.

وتقول جيلبرت إنه مع زيادة المخاطر ، لم يكن هناك مجال للراحة أو الإلهاء. "إذا لم يكن ذلك ضروريًا ، كان من الممكن التهاون فى عمله. عندما تكون في موقف تحتاج فيه إلى القيام بأشياء من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير ، فأنت تقوم بها."

وتحدثت من منطلق خبرتها ، بصفتها أخصائية لقاحات رائدة تتمتع بخبرة 25 عامًا في تطوير لقاحات ضد الإنفلونزا ومسببات الأمراض الفيروسية الناشئة ، وكأم لثلاثة توائم.

تقول جيلبرت البالغة من العمر 58 عامًا ، "لقد تدربت على ذلك - أنا أم لثلاثة توائم" ، مضيفة أن جميع أطفالها الآن في الجامعة. "إذا كنت لا تنم سوى أربع ساعات في الليلة مع ثلاثة توائم ، فأنت تبلي بلاء حسنا. لقد مررت بهذا ".

ومع ذلك ، فإن ظهور فيروس سارس كوف 2 - الفيروس المسئول عن Covid-19 - قد جلب معه تحديات جديدة وأسئلة جديدة وألغازًا جديدة كانت جيلبرت وزملائها فى حاجة لاكتشافها.

مثل كثيرين في مهنتها في الوقت الحالي ، وجدت نفسها في طليعة جبهة جديدة، حيث لم يتم تطوير لقاح بشري مطلقًا ضد أي فرد من عائلة فيروس كورونا. تشير جيلبرت إلى وجود لقاحين بيطريين مكافئين - أحدهما بقري والآخر للطيور - ولكن لا يمكن إنكار الطبيعة غير المسبوقة للتحدي الذي تواجهه.

ومع ذلك ، كما تقول ، "لم تكن هناك أي شكوك حول ما نحاول القيام به". منذ أن انطلق الفريق في معهد جينر بجامعة أكسفورد إلى العمل لأول مرة ، كانت هناك لحظات قليلة هددت بالخروج عن المسار.

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باعتراف الجميع ، كانت هناك "عقبات فنية بالتأكيد". في إحدى المرات ، عند محاولة إنتاج دفعة ثانية من اللقاح في منشأة تصنيع أكسفورد باستخدام عملية تنقية جديدة ، "سارت الأمور على نحو خاطئ". لحسن الحظ تغير الوضع بعدها.

ولكن بعد الانتقال بسلاسة قدر الإمكان من التجارب قبل السريرية إلى المرحلة الأولى ، إلى المرحلة الثانية والآن المرحلة الثالثة - التي تقيس فعالية اللقاح في الحد من انتقال العدوى في المجتمع - لا يزال فريق جيلبرت في طريقه لتقديم اللقاح ، المسمى AZD1222 ، بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك ، بدأت AstraZeneca ، التي دخلت في شراكة مع أكسفورد لتصنيع اللقاح ، في إنتاج جرعات ، مع الالتزام بإنتاج ملياري بحلول الصيف المقبل. وتقول جيلبرت: "تسير الأمور بشكل جيد للغاية على صعيد التوسع".

طُرحت أسئلة بطبيعة الحال عن السرعة التي تتحرك بها جيلبرت وعلماء اللقاحات الآخرون. عادةً ما يستغرق تطوير اللقاح واختباره والموافقة عليه سنوات. ومع ذلك ، تم تكثيف مثل هذه العمليات في غضون أشهر ، حيث أعلن أحد زملاء جيلبرت هذا الأسبوع أن أكسفورد قد تعرض بياناتها التجريبية أمام المنظمين بحلول نهاية العام.

وأصرت جيلبرت ، مع ذلك ، على أنه لم يتم تجاهل أى مراحل فى تطوير اللقاح للإسراع بتوفيره، مؤكدة أنه إذا حصل اللقاح على الموافقة ، فسيكون قد خضع لجميع الضوابط والتوازنات اللازمة.

وتقول: "لقد تمكنا من إيجاد طرق لتوفير الوقت عند المرور بجميع العمليات العادية". "لقد عملنا مع المنظمين ولجنة الأخلاقيات لتقليل الوقت المستغرق للحصول على الموافقة."



