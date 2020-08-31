ضوابط السلوك الوظيفى للعاملين بالحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

تضمن القانون رقم 81 لسنه 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه علي الأخص:

1 - القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة.

2 - الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.

3 - المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه

4 - التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل

Advertisements

5- القيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية ، متي اقتضت مصلحة العمل ذلك

6 - المحافظة علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها

7 - إبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التغيير

8 - أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها

9 - الالتزام بما ورد في مدونه السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية

