قالت وكالة جيجى للأنباء اليوم الاثنين إن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيصوت في 14 سبتمبر لاختيار زعيم جديد خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي. وقال آبي،أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة باليابان، يوم الجمعة إنه سيستقيل بسبب تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي ممهدا الطريق أمام انتخابات لرئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. ويضمن رئيس الحزب الديمقراطي الحر بشكل فعلي أن يصبح رئيسا للوزراء بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحزب الحاكم باليابان يجرى لخلافة شينزو آبى على رئاسته فى 13 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.