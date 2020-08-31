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راؤول صانع "اختراع" لـ تامر حسنى ومحمود العسيلى يكشف كواليس الأغنية

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قال الشاعر أحمد حسن راؤول كاتب أغنية "اختراع" لتامر حسني ومحمود العسيلي والمتصدرة ترند اليوتيوب انه سعيد جدا بردود افعال الجمهور المصري خاصة والعربي عامة على الأغنية وتصدرها في معظم البلدان وأنه كان يراهن عليها منذ كتابتها انها ستصبح اغنية صيف 2020.

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وصرح راؤول لـ"اليوم السابع" أن الأغنية كتبت خصيصا لتامر حسني ولم تكن من الأغاني المعروضة للجميع واستمع تامر للأغنية عن طريق الفنانة رنا سماحة وأخذها على الفور مضيفا: هذا أكثر ما يميزه وهو خطف الاغاني المهمة دون الانتظار والمماطلة في التفكير.

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وأكد راؤول أن الأغنية تم تعديل كلماتها وإضافة كوبليه لتصبح ديو بعد أن جاءت الفكرة لتامر بذلك حتى تصبح الأغنية "اختراع فعلا" يغزو سوق الموسيقى.

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وأوضح أن أكثر ما أسعده هو ردود فعل زملائه الفنانين الذين قاموا بتهنئته مثل الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد المالكي وعمرو يحي وصابر كمال وغيرهم، والملحنين نادر نوروأحمد محي وبلال سرور وغيرهم، والموزعين توما وهاني ربيع وعمر اسماعيل وغيرهم، دون النظر إلى ما يطلقه البعض بالمنافسة، وبالنسبة للفنانين منهم أحمد فلوكس وراندا البحيري ولقاء الخميسي وسمية الخشاب وريم البارودي وغيرهم .

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يذكر أن هذا التعاون هو الأول لراؤول مع تامر حسني ومع العسيلي أيضا في "هيد" ألبوم "خليك فولاذي" الذي سيتم طرحه خلال أيام للفنان تامر حسني، و"اختراع" كلمات احمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم وماستر جلال الحمداوي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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