مقتل 3 جنود بالجيش الباكستانى فى هجوم مسلح شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون على فرقة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الهجوم وقع الليلة الماضية عندما أطلق إرهابيون النار على فرقة عسكرية كانت تقوم بعمليات تمشيط أمني في وزيرستان.

وأضاف البيان أن المسلحين فروا من الموقع، ويجري البحث عنهم، مشيرا إلى أن قوات الجيش قامت بنقل الضحايا إلى المستشفى القريب.

كما أوضح أن قوات الجيش تواصل عمليات البحث عن مخابئ العناصر الإرهابية التي تتخذ من المناطق الوعرة في وزيرستان مخابئ لاستهداف السكان المحليين والأجهزة الأمنية.



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