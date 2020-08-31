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انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق وفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة غدا

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تنطلق غدا الثلاثاء المرحلة الثانية للتنسيق، والتى من المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام  حتى يوم السبت 5 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وفقا للحد الأدنى للمرحلة.

 

وكان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار أعلن أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب.

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وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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