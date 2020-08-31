يوسف وهبى شوه وجه فنانة علشان المخرج عاوز كدة..اعرف الحكاية

كان نجوم الزمن الجميل يحرصون على الدقة والإتقان فى التمثيل وأداء المشاهد، وكان أكثرهم هدوءا يغضب ويثور حين يجد إخلالاً بهذه الدقة، وهذا ما حدث مع الفنان الكبير يوسف وهبى، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر إبريل عام 1954 نشرت المجلة عددا من المواقف والخناقات التى حدثت فى البلاتوهات أثناء تمثيل بعض الأفلام تحت عنوان " خناقات فى البلاتوه" ، أشارت فيه إلى أحد المواقف التى حدثت مع الفنان الكبير يوسف وهبى اثناء تصوير فيلم " بيت الطاعة " ، فعلى الرغم ممن أن الفنان الكبير كان معروفاً عنه هدوء الأعصاب أثناء العمل إلا أنه فى إحدى المرات ثار ثورة عنيفة وانفجرت أعصابه كالبركان، حيث كان مطلوباً من إحدى الممثلات بالفيلم أن تشوه وجهها بالماكياج لتصوير أحد المشاهد كما تقتضى أحداث الفيلم.

ولكن الفنانة ذهبت للماكيير وطلبت منه ألا يشوه وجهها ويكتفى بوضع بعض المساحيق بما لا يؤثر على مظهرها وجمالها، وذهبت بعد ذلك إلى يوسف وهبى الذى ما إن رآها حتى صرخ فى وجهها، قائلا :" إيه ده ..أنا قلت تشوهى وشك مش تعملى جميلة "، ولكن رفضت الممثلة أن تذهب للماكير وأن تشوه وجهها، وقالت :" عقد الاتفاق اللى معايا مفيهوش بند بيقول إنى هشوه وشى "، وهنا ثار يوسف وهبى قائلا :" انتى بتكلمينى على عقد الاتفاق، أنا المخرج واعمل اللى انا عاوزه "، وأخذ الفنان الكبير علبة الماكياج من الماكيير وأخذ يلطخ وجه الفنانة بالمسحوق بنفسه حتى أصبح وجهها مشوهاً كما تتطلب أحداث الفيلم.



