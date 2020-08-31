الليلة.. الإسماعيلى يبحث عن استكمال تصحيح المسار المحلى أمام زعيم الثغر

يستدرج الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة ، يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
ويسعى أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للإسماعيلى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لتحسين مركز الدراويش في جدول الدوري لاسيما أن المباراة تقام على ملعبه في المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى مع لعب اللقاء المؤجل له.
ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من :"محمد مجدى -أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن -عماد حمدى – عمر الوحش-بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى –شيلونجو".
ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الدراويش مكون من :" عماد السيد وأسامة العزب ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم، ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد راشد ومحمد الصباحي وخالد الغندور ورزاق سيسيه".
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