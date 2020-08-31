صور.. أحلام الناجحين على أبواب مكاتب التنسيق.. طلاب يرون لـ"اليوم السابع" رغباتهم وكيف أطاح المجموع بآمالهم.. "مهاب": كتبت آداب لألتحق بقسم الجغرافيا.. و"أحمد": اجتازت اختبارات القدرات بتربية رياضية

حالة من الترقب يعيشها الطلاب الناجحين بالثانوية العامة ، وذلك بمجرد الانتهاء من تسجيل رغباتهم وأحلامهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها استكمال مشوارهم في الحياة العلمية والتي تعد المحطة الأخير والفاصلة للحياة العملية .

وعلى أبواب معامل تسجيل الرغبات "اليوم السابع" التقى عدد من الطلاب خلال تسجيل رغباتهم ، حيث كشفوا لنا عن أحلامهم والكليات التي يتمنون الالتحاق بها ، وكيف كتبوا رغباتهم ، وكيف غير المجموع أحلامهم وجعلهم يرسمون طريقا أخر غير الذى كانوا يحلمون به .

في البداية، قال الطالب أحمد عبد الجليل وهو أحد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، إنه من الشعبة الأدبية وحصل على 82% في الثانوية العامة ، موضحا أن الثانوية العامة بالنسبة له كان فترة صعبة وبها العديد من التقلبات والنجاحات والاخفاقات .

وأضاف أحد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، في تصريحات خاصة لليوم السابع، خلال تسجيله رغباته بمعامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، أنه قام بتسجيل رغباته بمعامل الكلية وكتب في أول الرغبات كلية التربية الرياضية كرغبة أولى، لافتا إلى أنه تقدم لاختبارات القدرات بالكلية ونجح في اجتيازها، قائلا :" أحلم أن أتخصص في العلاج الطبيعى و دخلت اختبارات القدرات وعديت الحمد لله والثانوية العامة كانت فترة صعبة ".

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ومن جانبه قال مهاب ناصر، وهو أيضا من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ، ومن منطقة عين شمس، وحرص على كتابة الرغباته بمعامل الحاسب الآلى بكلية الآداب بجامعة عين شمس، قائلا: "كان نفسى أدخل كلية الآلسن وللأسف مجموعى مش هيجيب ألسن عشان مجموعى 89%".

وأضاف أحد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ، في تصريحات خاصة لليوم السابع، خلال تسجيله رغباته، قائلا:"بحثت عن آداب ولقيت فيها قسم جغرافيا وإنى ممكن أبقى مهندس مساحة وأنا بحب الشغل دا ونفسى أدخل ان شاء الله".

وأشار أحد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، قائلا:"حلمى الثانى إنى أبقى مهندس مساحة" مؤكدا أن الثانوية العامة كانت فترة صعبة ومرهقة وجهد، مضيفا :"الحمد لله قدرت انجح واعدى على خير وبستعد للجامعة من دلوقتى وبسأل قرايبى وصحابى".

وعن دعم أسرته له خلال فترة الثانوية العامة، رد أحد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ، قائلا:"أهلى مقصروش معايا خالص وكانت كل طلباتى بتتنفذ والحمد لله إنى قدرت أفرحهم".

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وانتهت يوم 26 اغسطس لتسجيل رغبات الطلاب، فيما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020 ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، لتستمر حتى السبت الموافق يوم 5 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أعلن الوزير نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.