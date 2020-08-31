10 مميزات وراء اختيار وقرار "النقل" بانتهاء قطارات الصعيد فى محطة بشتيل

أكدت وزارة النقل أنها اختارت محطة بشتيل لتكون بديلة لقطارات الصعيد بدلا من محطة مصر لمجموعة من الأسباب والمميزات نسردها خلال التقرير التالى: 1- وقوع المحطة الجديدة في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر . 2- منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القبارى) . 3- وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ). 4- وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ). 5 - توفر مساحة من الأرض بها فى حدود 57 فدان تسمح بإقامة المشروع. Advertisements 6- تتكامل وتربط وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي لخدمة أهالى الصعيد 7 - تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) علي مستوى النقل والخدمات والصيانة. 8.- التقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة . 9 - رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوي العالمي. 10 - زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.



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