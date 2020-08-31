فيديو.. كشف حساب 116 مباراة جمعت الدراويش وزعيم الثغر قبل صدام الليلة

يستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة، يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات الإسماعيلى والاتحاد السكندرى

تاريخيا مواجهة اليوم هي واحدة من أقدم المواجهات حيث كانت باكورة مبارياتهما في الجولة الافتتاحية للموسم الأول وبالتحديد الأحد 24 أكتوبر 1948 بإستاد الإسماعيلي القديم، وفاز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل عوض عبدالرحمن هدفين وعلى عمر مقابل هدف سجله الحاج شتا.

وفى الدور الثاني رد الاتحاد اعتباره وهزم الإسماعيلي بالشاطبي الأحد 12 يونيو 1949 بثلاثية نظيفة سجل سعد راشد هدفين وعبدالمنعم أغا هدفا.

وعبر 116 مباراة سابقة جمعت الفريقين في الدوري، تفوق الإسماعيلي بتحقيق 54 فوزا مقابل 32 فقط للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا .

سجل الإسماعيلى 177 هدفا مقابل 120 هدف للاتحاد، حافظ الدراويش على شباك نظيفة 41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

حقق الإسماعيلي الفوز ذهابا وإيابا 11 مرة، مقابل 5 للاتحاد، وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا في 5 مواسم.

أول تعادل بين الفريقين كان فى المواجهة التاسعة، في افتتاح موسم 53/1954، يوم الأحد 27 سبتمبر 1953 بهدف لكل فريق بالشاطبي تقدم حسن بدر للاتحاد في الشوط الأول، وتعادل فتحي نافع للضيوف في الشوط الثاني.

تبادل الفريقان الفوز في الموسم الماضي، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالإسكندرية بفوز أصحاب الأرض، الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله الإيفواري رزاق سيسيه في الشوط الأول بإستاد الإسكندرية، في مباراة أدارها الحكم محمود ناجى.

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ورد الإسماعيلي اعتباره في الدور الثاني، بهدفين دون رد سجلهما كريم بامبو، ووجيه عبدالحكيم بواقع هدف في كل شوط بإستاد الإسماعيلية، في مباراة أدارها المونديالي جهاد جريشة.

وكما التقيا أيضا في كأس مصر، ونجح الاتحاد في الصعود لنصف النهائي، بعد فوزه في الوقت الإضافي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد المكس فى 30 نوفمبر 2019 بالجولة السادسة للمسابقة ، سجل ثلاثية سيد البلد محمود رزق وإيمانويل اوكوى ورزاق سيسيه.

*السلحدار يفتش عن الفوز الثانى وطلعت يوسف يبحث عن استعادة الانتصارات

ويسعى أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للإسماعيلى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لتحسين مركز الدراويش في جدول الدوري لاسيما أن المباراة تقام على ملعبه في المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى مع لعب اللقاء المؤجل له.

*التشكيل المتوقع للاسماعيلى والاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من :"محمد مجدى -أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن -عماد حمدى – عمر الوحش-بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى –شيلونجو".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الدراويش مكون من :" عماد السيد وأسامة العزب ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم، ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد راشد ومحمد الصباحي وخالد الغندور ورزاق سيسيه".



