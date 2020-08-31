النيابة توجه لسيدة المحكمة تهمة التعدى على ضابط شرطة وتخلى سبيلها بكفالة مالية

أمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه. ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه. Advertisements وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة ،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.



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