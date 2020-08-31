الاعتداء على أطفال كوريا الجنوبية يتجاوز 30 ألف حالة منها 42 وفاة لسوء المعاملة

أظهر تقرير حكومى فى كوريا الجنوبية، اليوم، الاثنين، أن عدد حالات الاعتداء على الأطفال في كوريا الجنوبية، قفز بنسبة 22.1% فى عام 2019 مقارنة بالعام الذى سبقه ، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سوء المعاملة بنسبة 50%.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية ، أن التقرير السنوى أظهر أن حالات الاعتداء المؤكدة وصلت إلى 30,045 حالة في عام 2019 ، ارتفاعا من 24,604 في عام 2018 ، بينما ارتفعت وفيات إساءة معاملة الأطفال إلى 42 في عام 2019 من 28 في العام السابق ، بحسب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
وأظهرت أحدث النتائج التي توصلت إليها الوزارة أن إجمالي حالات إساءة معاملة الأطفال في البلاد في ارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية ، من 10,027 في عام 2014 إلى 18,700 في عام 2016 قبل أن يرتفع إلى 22,367 في العام التالي. بلغ عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب سوء المعاملة 14 في عام 2014 ، وارتفع إلى 38 في عام 2017 وانخفض إلى 28 في العام التالي ، قبل أن يرتفع مرة أخرى.
وقالت الوزارة، إنه إلى جانب حالات الانتهاك المؤكدة ، ارتفع عدد الحوادث المبلغ عنها 13.7% العام الماضي إلى 41,389 من 36,416 في 2018 ، وهو رقم أعلى بكثير من 17,782 في 2014.
حسب الفئة العمرية ، كان 23.5% من الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء في الفئة العمرية 13-15 سنة ، وكان 50.9% من الضحايا من الذكور.
ومن بين الوفيات ، 45.2% من الأطفال حديثي الولادة والأطفال من عام واحد من العمر وأقل .
وقال التقرير إن 75.6% ، أو 22,700 حالة اعتداء ، نفذها الوالدان ، 16.6% من مقدمي الرعاية البديلة و 4.4% من الأقارب الآخرين.
وقال تقرير الوزارة إن 79.5% من جميع حالات الإساءة حدثت في المنزل ، تليها المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال.
من بين جميع الجرائم ، تضمنت 14,476 حالة قام فيها الجناة بإيذاء الأطفال بشكل متكرر، وبلغ مجموع الإيذاء النفسي والجسدي 7,622 حالة و 4,179 حالة على التوالي. تم الإبلاغ عن 2,885 حالة إهمال خطير و 883 حالة اعتداء جنسي.
وقالت الوزارة إنه مع الارتفاع المطرد في حالات الانتهاكات ، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لحماية الضحايا والتعامل مع الجناة.
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