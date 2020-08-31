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النيابة تحجز سيدة فيديو التعدى على ضابط لعجزها عن سداد الكفالة

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أمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بحجز السيدة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، لحين سداد الكفالة بعد رفضها دفع قيمتها، حيث أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفين جنيه، إلا أن المتهمة عجزت عن الدفع.

 

ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هى من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة. 

 

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وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه. 

 

 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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