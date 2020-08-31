أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، عن تسجيل 3446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 220819 إصابة و3558 وفاة. كما قالت الوزارة إن خمسة مستشفيات فلبينية باتت مرشحة لإجراء تجارب سريرية محتملة للقاح كوفيد-19 الذي تصنعه شركة سينوفاك بايوتك ومقرها الصين. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنها قد تفرض غرامات أو عقوبات بالسجن على كل من يرفض إجراء اختبار المسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)، إن القانون الجمهوري رقم 11332 يحظر عدم تعاون الأفراد المصابين أمراض ينبغي الإبلاغ عنها أو يعانون من حالة صحية تثير قلقًا عامًا.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفلبين تسجل 3446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.