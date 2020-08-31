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كل عام وأنت بخير يا أمى.. ولى عهد الأردن يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها الـ50

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هنأ الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد الأردنى، بعيد ميلاد والدته الملكة رانيا العبد الله، التى يوافق اليوم، الاثنين، 31 أغسطس، حيث أكملت الخمسين عاما، متمنيا لها عاما مليئا بالخير وأن يبارك الله فى عمرها ويحفظها من كل شر.

ولى العهد والملكة رانيا
ولى العهد والملكة رانيا

ونشر ولى العهد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع والدته الملكة رانيا، صحبها بتعليق: "كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّى، أدعو الله أنْ يبارك فى عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ".

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كما هنأ الديوان الملكى الهاشمى، زوجة العاهل الأردنى بنفس المناسبة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك عبد الله والملكة رانيا، أتبعها بتعليق: "الديوان الملكى الهاشمى يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله فى عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية".

 

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وتربعت الملكة رانيا الملكة الأردنية، على عرش الملكات الأجمل، فيما يخص النساء من العائلات الملكيات الموجودات حاليا على قيد الحياة، على خلفية قيام الدكتور جوليان دى سيلفا، وهو أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية فى بريطانيا، بتحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية فى العالم.

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الملك عبد الله والملكة رانيا

وجد الطبيب أن الأميرة الراحلة ديانا هى الأكثر جمالا وجاذبية على مر العصور، بعد أن حصلت على أعلى الدرجات فى مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالى، إذ حلت الأميرة ديانا فى المركز الأول بنسبة 89%، وفقا لموقع "اكسبريس".

وجاءت الملكة الأردنية رانيا العبد الله فى المركز الثانى كأجمل النساء الملكيات عبر العصور  بنسبة 88.8%، وحلت فى المركز الأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة جريس كيلى المركز الثالث، وجاءت ميجان ماركل دوقة ساسكس فى المركز الرابع بنسبة 87.4%، فيما حلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج فى المركز الخامس، بنسبة 86.8%.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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