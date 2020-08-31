مصرع شاب فى حادث تصادم أمام قرية أبو ياسين بالشرقية

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم أمام قرية أبو ياسين بالشرقية، وصرحت نيابة أبوكبير العامة، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير بوقوع حادث تصادم أمام قرية أبوياسين. وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع شاب يدعى" محمد عبد الرحمن" مقيم دائرة المركز، وبالعرض على نيابة أبوكبير صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



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