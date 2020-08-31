إيطاليا تكشف عن القميص الأساسى قبل منافسات دوري الأمم الأوروبية

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كشف الاتحاد الإيطالى لكرة القدم عن القميص الأساسى للأتزورى الذى سيخوض به منافسات دورى الأمم الأوروبية، ويعد تصميم قميص المنتخب الإيطالى من إحدى شركات الملابس الرياضية الشهيرة، ويحافظ قميص الأتزورى على ثقافة الفن والعمارة الإيطالية.
ويستعد المنتخب الإيطالى بمواجهة البوسنة وهولندا الجمعة والاثنين المقبلين على الترتيب، بدوري الأمم الأوروبية.
من جانبه، قال ديفيد بريموند رئيس فريق إدارة خطط الإنتاج الرياضي بالشركة خلال تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، "من خلال النهضة، كانت إيطاليا دائمًا مركزًا للإبداع والابتكار".
وأضاف، "إيطاليا لم تؤثر على العالم فقط بل كانت كذلك لقد أعادت تعريفها مع هذه المجموعة المنزلية الرائعة ونريد الاحتفال بهذا العصر وإنشاء زى موحد مخصص لأهم فترة ثقافية في إيطاليا".
وتابع، "تمثل الزخارف الزهرية لعصر النهضة بالجمال العالمى الذى تم إنشاؤه في إيطاليا وذلك لإلهام نمط الحياة فى العالم بإبداع غير متوقع".
واختتم بريموند تصريحاته قائلاً، "سوف يُظهر القميص الجديد للعالم فخر وشغف وحماس الإيطاليين".
قميص المنتخب الإيطالى
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