الارشيف / أهم الاخبار

أغنية وداع مؤثرة من إيهاب توفيق للراحل محمد عبد الوهاب بذكرى رحيله الـ14

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة على يوم من أكثر الأيام حزنا فى تاريخ عشاق النادى الأهلي، حين استيقظت الجماهير على خبر رحيل لاعب من أكثر اللاعبين خلقا ومهارة بالقلعة الحمراء بشكل مفاجئ، فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس عام 2006 رحل عن عالمنا اللاعب محمد عبد الوهاب ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش.

وكان النادى الأهلى قد نظم مبارة وداع للاعب الراحل وغنى بها الفنان إيهاب توفيق أغنية مؤثرة فى وداعه بعنوان "يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب".

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.

Advertisements

 

حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

ومن الجمل التى مازالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله، "الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكننى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أغنية وداع مؤثرة من إيهاب توفيق للراحل محمد عبد الوهاب بذكرى رحيله الـ14 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا