أغنية وداع مؤثرة من إيهاب توفيق للراحل محمد عبد الوهاب بذكرى رحيله الـ14

تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة على يوم من أكثر الأيام حزنا فى تاريخ عشاق النادى الأهلي، حين استيقظت الجماهير على خبر رحيل لاعب من أكثر اللاعبين خلقا ومهارة بالقلعة الحمراء بشكل مفاجئ، فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس عام 2006 رحل عن عالمنا اللاعب محمد عبد الوهاب ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش.

وكان النادى الأهلى قد نظم مبارة وداع للاعب الراحل وغنى بها الفنان إيهاب توفيق أغنية مؤثرة فى وداعه بعنوان "يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب".

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد النجم "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بدايته موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة.

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حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

ومن الجمل التى مازالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله، "الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكننى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".



