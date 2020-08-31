نجحت أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى ضبط محكوم عليه هارب حال إختبائه بالقليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 170 حكم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم .
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إختباء محكوم عليه (مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (270) حكم "جزئى"
فى قضايا "سرقة - شيكات - محاجر" بالحبس بلغت (212) سنة - بدائرة قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأمن العام يضبط هارب من 212 سنة سجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.