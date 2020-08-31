الأمن العام يضبط هارب من 212 سنة سجن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى ضبط محكوم عليه هارب حال إختبائه بالقليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 170 حكم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إختباء محكوم عليه (مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (270) حكم "جزئى"

فى قضايا "سرقة - شيكات - محاجر" بالحبس بلغت (212) سنة - بدائرة قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



