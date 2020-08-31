أثار انفجار مطعم فى أحد شوارع أبوظبى بسبب تسرب غاز.. فيديو وصور

شهد شارع راشد بن سعيد فى مدينة أبوظبي بالإمارات، وقوع انفجار ناتج عن تمديدات غاز فى مطعم ببناية الشارع أدى إلى إصابات بشرية بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتعامل أجهزة الشرطة مع الانفجار.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحظة الانفجار والخسائر والدمار الذي حل بالمكان بعد وقوع الانفجار ورجال الشرطة وهم يطوقون المكان.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مطعم بأبوظبي. وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار نتيجة انفجار غاز وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة، وأوضحت شرطة أبوظبي أن انفجار المطعم ناجم على الأرجح من "تمديدات غاز".

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه ابوظبي وتباشر حاليا الفرق مهامها في اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

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