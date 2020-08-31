حبس شخص بعد ضبط 300 طربة حشيش بحيازته فى الإسكندرية

أمر المستشار أحمد محمود سليمان ، مدير نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية ، حبس شخص لاتهامه بحيازته مخدر الحشيش والترويج له بالإسكندرية.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ، اليوم ، من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

البداية، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية، وبحوزته عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول.

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وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 2 مليون و 100 ألف جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.