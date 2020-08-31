محكمة الزقازيق تقرر إيداع قاتل مقاول العاشر مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، إيداع المتهم بسرقة وقتل مقاول العاشر من رمضان، مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لإعداد تقرير لبيان مدى حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 79 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 23 مارس، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثان العاشر من رمضان يفيد وصول "عادل ع م" 40 سنة مقاول مقيم منفلوط أسيوط، لمستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة مصابا بأعيرة نارية.

وبعد تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بقتل المقاول، تلقت إشارة من مديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تواجد الملازم أول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم بطريق" القاهرة – الإسماعيلية" والقوة المرافقة له بمباشرة أعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بإلقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.

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باستيقاف السيارة تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم 37949 ملاكى أسيوط قيادة "محمد.ع.ع"22 عام عامل مقيم محافظة كفر الشيخ، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير أقر بأنه لا يحمل أى تراخيص، وبفحص مكان توقف السيارة قبل دخولها الكمين تم العثور على سلاح نارى "طبنجة 9مم" وخزنتين بداخلهما 21 طلقة من ذات العيار، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بداخلها 250 ألف جنيه و2 هاتف محمول وأوراق ثبوتية خاصة بالمدعو "عادل.ع.م" 40 سنة مقاول.

وبمناقشته وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه قام بالتعدى على المجنى عليه"عادل.ع.م"40 عاما مقيم منفلوط أسيوط، مقاول، بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه من ذات السلاح المضبوط وذلك بمقر العمل بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وقيامه عقب ارتكاب الواقعة بسرقة سيارة المجنى عليه ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.