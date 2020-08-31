مانشستر يونايتد يحتفى بمرور 16 عاما على انضمام واين رونى لصفوف الفريق

احتفى فريق مانشستر يونايتد بمرور 16 عاما على انضمام واحد من أهم اساطيره إلى صفوف الفريق، وهو النجم واين روني الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا واليونايتد على مر التاريخ، حيث حطم مع الفريق كافة الأرقام القياسية وصار الفتي الذهبي بالنسبة لمشجعي الفريق خاصة بعد تتويجه بالعديد من البطولات الذى كتب من خلالها اسمه بأحرف من ذهب، سواء بتتويجه بدوري ابطال أوروبا بالإضافة لكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الإنجليزي الذى اعتاد الفوز به في مواسم عديدة منها 3 مرات متتالية.



رونى

الحساب الرسمي للفريق الانجليزي على انستجرام نشر صورة الفتي الذهبي واين روني وعلق عليها بكتابة : 16 عاما على انضمام روني إلى صفوف الفريق".

وأكد واين رونى، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى ومهاجم ديربى كاونتي سابقا، أن الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول يسير على خطى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حينما كان لاعباً ضمن صفوف الشياطين الحمر.

وتحدث "الجولدن بوى" عن محمد صلاح فى عموده الصحفى الخاص به بصحيفة "التايمز" البريطانية، "صلاح يتسبب فى الكثير من الرعب للمدافعين"، موضحا أن بدايته تشبه ما فعله رونالدو مع مان يونايتد.

Advertisements

وقال روني، "بدأ محمد صلاح فى فعل ما فعله رونالدو فى مانشستر يونايتد، أصبح يتواجد فقط فى الخط الأمامى ويسبب إزعاجا فى الهجوم لكنه لا يعود للدفاع".

وأضاف رونى، "لو كنت تلعب فى الدفاع أو وسط الملعب ستشعر بالرعب من اللعب أمامه، وبالأخص فى الهجمات المرتدة".

وكان واين رونى زميل كريستيانو فى مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 وحتى 2009، قبل أن ينتقل الدولى البرتغالى إلى ريال مدريد ومنه إلى يوفنتوس الايطالي.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017 /2018 قادمًا من روما الايطالي، وساهم فى تتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.



