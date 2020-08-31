فيديو.. التعادل شعار مواجهات حرس الحدود والمقاصة قبل صدام اليوم

يستضيف حرس الحدود نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ترتيب حرس الحدود والمقاصة فى جدول الدورى

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بترتيب جدول الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

تاريخ مواجهات حرس الحدود ومصر المقاصة

تاريخيا يلتقي الفريقان للمرة رقم 13 في تاريخ الدوري، وتعود مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري إلي صعود مصر المقاصة مطلع موسم 2010/2011، عندما التقيا في الجولة الرابعة في العاشر من نوفمبر 2010 بالفيوم، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، سجل حسين حمدي من ضربة جزاء للمقاصة بعد 6 دقائق، وتعادل أحمد عيد عبدالملك للضيوف في الدقيقة 13.

عبر 12 مواجهة سابقة، حقق حرس الحدود فوز وحيد، بينما تفوق مصر المقاصة 3 مرات الأولي في الدور الثاني في 2 مايو 2011 بالمكس بهدف دون رد سجله سامح العيداروسي، والثاني بنفس النتيجة في 26 يناير 2016 بهدف محمد ميدو جابر، والثالث العام الماضي بثلاثية نظيفة سجلها الثلاثي الأفريقي باولن فوافي، وجون أنتوي، وإيريك تراوري.

في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل، منها 5 بنتيجة 1/1، وتعادليين سلبين.

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وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد السلام فى 26 نوفمبر 2019، سجل ثنائية الحدود عمرو الحلوانى وأحمد شرويدة وسجل هدف المقاصة إيدو موسيس.

حليم يبحث عن موصلة الاداء الجيد وجلال يطالب بتصحيح الاوضاع

طالب محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة الأداء الجيد في المباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة إستغلال الفرص لحسم اللقاء مبكراً لاسيما أن الفريق أهدر ركلتى جزاء أمام زعيم الثغر بالجولة الماضية لو أحسن استغلالهم كان سيفوز بالمباراة في المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتصحيح الأوضاع بعد الخسارة بثلاثية في الجولة الماضية لمواصلة خطة الهروب من شبح المراكز المتأخرة في جدول المسابقة المحلية.

التشكيل المتوقع لحرس الحدود ومصر المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام المقاصة مكون من :" أحمد السعدنى، عبد الله جمعة، محمود الشبيني، خالد سامى، مصطفي مارسيلو، أيوب بن مشارك، أحمد فتحى حمزة، مصطفى جمال، إبراهيم كونيه، جريندو عبداللطيف، ونانا أنتوى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الحدود مكون من "محمود حمدى، حسنى فتحى ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحى، مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم، شميلس بيكلى وعمرو مرعى".



