مرور سوهاج يضبط سيارة ملاكى بلوحات مصطنعة ومهربة جمركيا

تمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج بإشراف العميد سيد نفادى مدير الإدارة من ضبط حاصل على ليسانس حقوق أثناء قيادته سيارة تحمل لوحات مصطنعة وذلك بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لخطة العمل التى تنتهجها المديرية والمتضمنة فى أحد عناصرها ضبط السيارات المهربة المبلغ بسرقتها والمهربة جمركياً.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة المرور يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج من ضبط المدعو أحمد م ا ع 31 سنة حاصل على ليسانس حقوق ويقيم الجيزة وله محل إقامة آخر بناحية دائرة قسم جرجا وبحوزته سيارة ملاكى ماركة شيفروليه تحمل شاسيه رقم محددة موتور رقم محددة مثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة أرقام محدده ملاكى الغربية لا تخصها يشتبه أن تكون مبلغ بسرقتها.

بالاستعلام عن اللوحات المعدنية عن طريق الحاسب الآلى للإدارة العامة للمرور لم يستدل على بيانات مسجلة بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلى للإدارة العامة للمرور برقمى الشاسيه والموتور، تبين أنهم خاصين بالسيارة رقم محدده ملاكى الإسماعيلية مقيده باسم أحمد ع م ف يقيم الإسماعيلية، ونهاية الترخيص محدد وبالاستعلام عن طريق الحاسب الآلى لقطاع الأمن العام تبين أنها مبلغ بسرقتها عن بلاغ المدعو حسنى م ح.

بمواجهة المتهم قرر أنه قام بشرائها من أحد الأشخاص يدعى محمد ا ر - يقيم الجيزة مقابل مبلغ مالى تم التحفظ على السيارة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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