باريس سان جيرمان يحتفل بعيد ميلاد تياجو موتا بأبرز أهدافه.. فيديو

حرص فريق باريس سان جيرمان على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد أحد أهم نجومه خلال السنوات الأخيرة، وهو اللاعب تياجو موتا نجم المنتخب الإيطالى السابق، وأحد ركائز إنتر ميلان الأساسية التى ساهمت فى تتويج الفريق بدورى أبطال أوروبا عام 2010 قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان فى جيل ذهبى مع إبراهيموفيتش وكافانى بالإضافة إلى تياجو سيلفا وغيرهم من النجوم أثناء فترة لعبه.



موتا

باريس سان جيرمان نشر فيديو يتضمن أبرز أهداف اللاعب أثناء فترة لعبه للفريق، وعلق عليها بتهنئته بعيد ميلاده.

من ناحية أخرى وبخصوص أخبار الفريق الفرنسى أكد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، بقاءه داخل ملعب "حديقة الأمراء" الموسم المقبل، وذلك بعدما ارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة من جديد، ولكن تم إغلاق هذا الملف، بعدما أدرك اللاعب البرازيلي أن رحيله عن باريس سيكون مستحيلًا، بسبب عدم قدرة الناديين على التوصل لاتفاق، وكان نيمار محبطًا من أول موسمين له في باريس بعد إصاباته الخطيرة وفشله في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار دا سيلفا قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف.

Advertisements

وقال نيمار فى تصريحات لمجلة باريس سان جيرمان الفرنسي، "سأبقى فى باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولدى طموح للعودة مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة للفوز به".

وأضاف النجم البرازيلى، "تعجبني فكرة القيام بكل شيء لأترك اسمى فى كتب التاريخ هذا للنادي".

وينتهى عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان فى يونيو 2022، لكن المفاوضات حول التمديد ستتحرك في الاتجاه الصحيح في الفترة القادمة، وخاصة بعد تصريحات اللاعب برغبته فى البقاء داخل ملعب "حديقة الأمراء".

