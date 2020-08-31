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الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب رسميا برئاسة الحكومة

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قالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بحسابها على تويتر قبل قليل، أن الرئيس ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وحصل الدبلوماسى اللبنانى مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم الأثنين وفقا لإحصاء اجرته رويترز للأصوات التى أدلى بها المشرعون فى المشاورات الرسمية.

 

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وحصل أديب، سفير لبنان فى ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطنى الحر المسيحى ترشيحه له.

 

ويضم مجلس النواب اللبنانى عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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