أخبار مصر.. حجز سيدة المحكمة بعد عجزها عن سداد كفالة التعدي على ضابط شرطة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تغطية لواقعة تعدي سيدة على ضابط داخل محكمة، واحتجاز المحكمة لها بعد عجزها عن دفع كفالة إخلاء السبيل، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر



حبس المطرب إيساف 6 أشهر لاتهامه فى جنحة ضرب



قضت محكمة جنح العجوزة بحبس المطرب "إيساف" وأخر 6 أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ الحكم؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

وكشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص أخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.





مصطفى مدبولى يجتمع بـ3 وزراء لمتابعة موقف إزالة مخالفات البناء



يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اجتماعا حاليا مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والاسكان لمتابعة موقف إزالة مخالفات البناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

النيابة توجه لسيدة المحكمة تهمة التعدى على ضابط شرطة وتخلى سبيلها بكفالة مالية

أمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. و4 شركات تعلن عدم وجود أحداث جوهرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13465 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.





غسان حصبانى عضو تكتل "القوات اللبنانية" يكشف لـ"اليوم السابع" أسرار مشاورات تشكيل الحكومة.. ويؤكد: الاستشارات النيابية جاءت تحت ضغط زيارة ماكرون.. وحزب الله رأس حربة الصراعات الإقليمية ويسيطر على مفاصل الدولة



"مشهد سياسى فى لبنان متخبط.. استشارات نيابية المعلنة "شكلية" جاءت بضغط زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المقررة اليوم إلى لبنان فى محاولة لتقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولى عن المسار السياسى بالدولة.. وتكوين الحكومة المعضلة الأكبر وليس هناك ضمانات تكفل سرعة تشكيلها "..هكذا لخص لنا نائيس رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق والعضو البارز بتكتل "القوات اللبنانية" غسان حصبانى المشهد السياسى الحالى فى لبنان.

وأشار فى حديث خص به اليوم السابع من بيروت، إلى أن فرنسا لها دور إيجابى فى دعم لبنان وزيارة الرئيس ماكرون تأتى فى سياق هذا الدور للدفع نحو تحقيق تلك الإصلاحات فى لبنان

زى النهاردة.. محمد عبدالوهاب يفارق الحياة بتدريب الأهلى فى ريعان الشباب

فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، غادر عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.





نادية مصطفى تعلن تعافيها من كورونا بعد 16 يوما فى العزل



أعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد – 19" بعد 16 يوما فى العزل، مؤكدة أنها عاشت الأيام الماضية فى حالة رعب بعد ظهور أعراض الفيروس، قائلة: "اطمنت على نفسى إنى خفيت".

وقالت نادية، عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".

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صفحات الغش تنشر أجزاء من أسئلة الجيولوجيا للثانوية دور ثان.. والتعليم تحقق



تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات الوزارة الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش حال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة.

وكان طلاب الثانوية العامة دور ثان بدأوا صباح اليوم، أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات كما بدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات





أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام



سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بقيمة 3 جنيهات بعد تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا بين 1955 إلي 1965 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 738.5 جنيه.

عيار 21 سجل 862 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 985 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6896 جنيها.

أوقية الذهب 1962 دولارا.





مقاتلتان بريطانيتان تجبران طائرة مدنية على الهبوط لاعتقال شخصين بتهمة الإرهاب



قامت مقاتلتان بريطانيتان بإجبار طائرة مدنية على الهبوط لاعتقال رجلين بتهمة الإرهاب، وذكرت قناة العربية أن الطائرة قادمة من فيينا وأجبرت على الهبوط في مطار ستانستد البريطاني.





الجامعات المصرية تواصل التميز ضمن أبرز التصنيفات العالمية بعد التوسع فى تطويرها.. مصر تتقدم 9 مراكز على مؤشر جودة التعليم لعام 2020.. و30 مليار جنيه اعتمادات مالية للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية.. انفوجراف



اهتمام كبير توليه الدولة المصرية، لإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم. يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على كافة المستويات ومن بينها التعليم الجامعي بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة ويثري البحث العلمي، فضلاً عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية بحيث تكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.





باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية يسمون مصطفى أديب لرئاسة الوزراء.. سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش الصينى والهندى



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شرطة أبو ظبى تكشف عن انفجار فى مطعم بسبب الغاز وإصابات متوسطة

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مطعم بأبوظبي. وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار نتيجة انفجار غاز وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة.





غدا طقس حار بالقاهرة والرطوبة تصل لـ75% والعظمى 36 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 %.



