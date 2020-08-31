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المحكمة التأديبية تبرىء مسئولا بالبترول من تهمة الامتناع عن تسوية رواتب العمال

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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات تكرير البترول من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة متضمنا تسوية رواتب بعض العمال أسوة بزملائهم، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

 

وثبت لدي المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم قضائي قدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا الحكم الصادر عن 2015، وأصبح نهائيا، والمتضمن إلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم.

 

واطلعت المحكمة، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه، ومراجعة التحقيقات الإدارية، وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها من الغير، وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركة أو ضدهم، والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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