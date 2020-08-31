غرق طفلتين أثناء اللهو على شاطئ نهر النيل بالمنيا

لقيت طفلتان مصرعهما إثر انجرافهما فى مياه النيل أثناء اللهو على الشاطئ، حيث تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن يفيد غرق كل من، الطفلة "أية ا" 12 عاما و"مايا ا" 8 سنوات بالمجرى المائي بنهر النيل زمام سمالوط.
انتقل على الفور إلى مكان الواقعة الرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق وتمكن رجال الأمن وأهالى القرية من استخراج جثة الأولى، وجار البحث عن جثة الثانية، وأكدت التحريات الأولية أن الطفلتين كانتا تتنزهان على ضفاف نهر النيل أثناء السير مع والدتهن إلا أن المجرى المائي جرفهن بالنهر.
بسؤال أسرة الضحيتين قرروا أنهما كانا يتنزهان مع والدتهن على شاطى نهر النيل، وانجرفا مع تيار المجرى المائي وسط نهر النيل وغرقا ولم تتمكن والدتهم من انتشالهما بسبب سرعة تدفق المياه وزيادة منسوبها فانجرفا مع التيار.
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