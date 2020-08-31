زوجة محمود علاء ترد على الشامتين فى إصابته: "روحوا اتعالجوا يا شوية مرضى"

شنت إيمان عادل، زوجة محمود علاء مدافع الزمالك، هجوما على الشامتين فى إصابة زوجها خلال لقاء إنبى مساء أمس، الأحد، ضمن لقاءات الجولة 23 من بطولة الدورى المصرى، قائلة، "روحوا اتعالجوا بقى يا شوية مرضى".

وكتبت إيمان عبر ستورى حسابها على انستجرام، "كمية سخافة وقرف وقلة أدب مش طبيعية، مش هعلق لا شوية قرود على إصابة محمود، وأعمل شغل النسوان اللى انتوا عملتوه، وده عشان أنا أرجل منكم للأسف، لكن فكرة إنك حيوان تدعى على لاعب لا عمره أذاك ولا تعرفه شخصيا أصلا ولا اتعاملت معاه لمجرد إنك من جمهور منافس، اسمحلى أقولك إن الحيوان فى رحمة فى قلبه عنك".



زوجة محمود علاء

وأضافت إيمان، "هتستفاد ايه لما تدعى إن لاعب يجيله صليبى أو تقول يارب يموت، يا شيخ موتة تشيلك بحق لا لإله إلا الله، على الأقل ده واحد بيتعب وبيشقى، مش زيك قاعد ملكش قيمة غير انك تشتم فى خلق الله وقاعد عاطل مش وراك شغلانه غير انك تدعى على الناس من غير سبب كده، روحوا اتعالجوا بقى يا شوية مرضى وارحمونا من قرفكوا وإن شاء الله كل دعوة اتقالت تتردلك فى أهلك وأقرب الناس ليك يا معدوم الضمير والرحمة، ربنا يحرق دمك وقلبك يارب، إن شاء الله كل واحد طلعت منه دعوة مؤذية تترد فيك وفى أقرب الناس ليك وحسبى الله ونعم الوكيل".

وحقق الزمالك فوزًا مهما على نظيره إنبى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعثره الأخير أمام المقاولون العرب، فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأبيض مُلاحقته لفريق بيراميدز على المركز الثانى الذى يرغب أبناء ميت عقبة فى الظفر به هذا الموسم لحجز بطاقة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة.

ونجح محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، فى تسجيل هدف الفريق فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، التى جاءت أحداثها سلبية قبل هذه الدقيقة، فى ظل فشل لاعبى الأبيض فى استغلال الفرص لتسجيل هدف التقدم فى شباك الفريق البترولى.

