نشرة أخبار الظهيرة.. انطلاق أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.. إصابات كورونا تتجاوز 25 مليون عالميا.. الكهرباء تحل أزمة كروت العدادات مسبوقة الدفع.. وحجز "معتدية" محكمة مصر الجديدة لعدم سداد الكفالة

بث تليفزيون اليوم السابع، نشرة أخبار الظهيرة، والتي حملت عددا من الأخبار الهامة، عالميا ومحليا، وأعدها محمود حسن، وقدمتها نسرين فؤاد.

وبدأت النشرة من دولة الإمارات العربية، حيث قالت وكالةُ الأنباء الرسمية، أن وفدا مشتركا من الولايات المتحدة وإسرائيل، سيزور دولةَ الإمارات، اليوم الإثنين، وذلك فى إطارِ الإعلان الثلاثى المشترك، وخارطةِ الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإسرائيل.

ويضم الوفد عددا من ممثلى القطاعات المختلفة بإسرائيل على متنِ أولِ طائرة تجارية إسرائيلية تحطُ على أرض الإمارات، يرأسه جاريد كوشنر، كبيرُ مستشارى الرئيس الأميركى دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلي.



نسرين فؤاد

وفى مصر من المتوقع أن يبدأ غدا الثلاثاء الأول من سبتمبر، تطبيقُ القرار بإلزام جميع المسافرين القادمين إلى مصر، إحضار تحليل PCR الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وبنتيجةٍ سلبية، ويتعين أيضا إجراءُ التحليل قبل 72 ساعة على الأقل من الوصول إلى الأراضى المصرية.

فى الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعايةَ الطبية اللازمة وتمام الشفاء.

وأوضح بيانٌ للوزارة، أنه تم تسجيل نحو 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلُها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءاتِ الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمةِ الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة نحو 23 حالةً جديدة.



وعالميا.. تخطت أرقامُ الإصابات حاجز الـخمس وعشرين مليونا، فيما سجلت إصاباتُ ثلاث دول هى الولاياتُ المتحدة والبرازيل والهند إصاباتٍ تتجاوز الأعدادَ فى بقية دولِ العالم مجتمعة، وتساهمُ الولاياتُ المتحدة وحدَها بنحو 6 ملايين من الحالاتِ المسجلة عالميا حتى الآن.



وفى الهند التى توحش فيها الفيروس مؤخرا، أعلن أمس الأحد عن أكبرِ رقمٍ لحالات الإصابة اليومية إذ أعلنت عن 79 ألفَ إصابةٍ أمس فقط، وهو الرقمُ الأكبر الذى تسجله أى دولة فى العالم منذ ظهور الفيروس.

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ومن الأخبار التى تحمل بشائر خير وأذاعتها النشرة.. ما أذاعه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن المؤشرات الأوليةَ لفيضان نهر النيل تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون فى حدودِ من أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيرِه فى العام الماضى، ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكلٍ نهائى على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهرى سبتمبر وأكتوبر.

وأشار عبد العاطى، إلى ارتفاعِ معدلات سقوطِ الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكلٍ غير مسبوق، حيث ارتفع منسوبُ المياه بالمجرى المائى ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الرى المصرى بالسودان ونظيرِه السودانى فى إطار من التعاون المتبادل وتبادلِ البيانات والمعلومات وإجراءِ القياسات المشتركة فى بعض محطات القياس.

ومن الأخبار التى تهم عدد كبير من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى، ما أمرت به نيابةُ النزهة بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابطِ شرطة بمحكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها 2000 جنيه، كما أمرت بحجزِها لحين سدادِ الكفالة بعد عجزها عن الدفع.

ووجهت النيابة للسيدة تهمةَ التعدى على موظفٍ عام أثناء تأديةِ واجبه، وانتشر فيديو على منصاتِ التواصل الاجتماعى يوثق مشادة ًكلامية بين ضابطٍ برتبة مقدم، يعمل حرسًا فى محكمةِ مصر الجديدة، وسيدةٍ إدعت أنها مستشارة بالأممِ المتحدة، قبل أن تعتدى السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

ومن الأخبار التى تهم المواطنين، قرار وزارة الداخلية مدَ العمل بجميعِ وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، لحين الانتهاءِ من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر انتهاء المهلة المحددة لها فى 20 أكتوبر المقبل، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

ومن الأخبار التى تهم قطاع كبير من المصريين.. كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقٌ بين الوزارة والشركاتِ المصنعة للعدادات مُسبقة الدفع، لتوفير كميات كبيرة من الكروت الجديدة التى تدعم خاصية Nfc لتوفيرها بجميعِ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية فى موعدٍ أقصاه ألاول من أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وزيرَ الكهرباء والطاقةِ المتجددة أعلن عن توافر كروت شحنِ العدادات مسبوقة الدفع بخاصية Nfc منذ يوليو الماضى، ولكن الشركات المصنعة للعدادات لم تقم بتوفيرِ كمياتٍ كبيرة من هذه الكروت حتى الآن.



واختمت نشرة الظهيرة بأحوال الطقس، حيث تتوقع هيئةُ الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، استمرارَ ارتفاعِ الدرجات، حيث يسود طقسٌ حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما ترتفع نسبةُ الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى لـ 85%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 والصغرى 27.

