بيراميدز يحسم مصير انتقال تراورى للأهلى بعد الكونفدرالية

أجل مسئولو نادى بيراميدز مناقشة إمكانية رحيل البوركينابى إيريك تراورى، والانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحين انتهاء الفريق السماوى من منافسات الكونفدرالية الأفريقة، والتى أصبح بيراميدز على بعد خطوات من اقتناص اللقب، بعدما تأهل لنصف النهائى وينتظر مواجهة حوريا الغينى.

وكشف مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" أن مفاوضات الأهلى مع تراروى وصلت لمرحلة متقدمة، وأن اللاعب مرحب بارتداء قميص الشياطين الحمر، كما أن إدارة بيراميدز لا تمانع رحيل اللاعب، بشرط مناقشة هذا الملف بعد الانتهاء من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، خاصة وأن هدف بيراميدز هو حصد البطولة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يصبح لإيريك تراورى دور مع الأهلى فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تغير خريطة الجهاز الفنى للمارد الأحمر بشأن اللاعبين الأجانب وإمكانية الاستغناء عن بعض المتواجدين حاليًا والتعاقد مع بدلاء يستطيعون احداث الفارق.

ولعب تراورى في عدة أندية بالدورى المصرى منها أسوان ثم المقاصة وبيراميدز، ووصل إجمالي مشاركاته فى الإجيبشيان ليج إلى 137 مباراة ، سجل خلالها 38 هدفا، وصنع 24، وحصل تراورى على 18 بطاقة صفراء إضافة إلى طرد واحد.

