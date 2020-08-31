النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدى على ضابط بمحكمة مصر الجديدة

أكدت النيابة الإدارية في بيان لها أن ما تم تداولة إعلاميا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدى على أحد ضاط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية، فقد كلف المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، بإجراء التحقيق في تلك الواقعة، والعرض على رئيس الهيئة، في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.

وكانت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، قد أمرت بحجز السيدة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، لحين سداد الكفالة بعد عجزها دفع قيمتها، حيث أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفين جنيه، إلا أن المتهمة عجزت عن الدفع.

ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هى من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.

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وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا صور كارنيهات منسوبة للسيدة المتهمة بالتعدي على الضابط، ولم يتسن لليوم السابع التأكد من صحتها.



