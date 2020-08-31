5 صفقات جديدة وافتتاح منشآت والتجديد للنجوم.. الزمالك تخطيط وإصلاح وإصرار

يشهد نادى الزمالك خلال هذه الفترة استقراراً على الصعيد الفنى والإدارى وحتى على صعيد تطوير منشآت القلعة البيضاء، ويسعى مسئولو النادى لترتيب البيت الأبيض أيضاً من حيث الصفقات الجديدة أو التجديد للنجوم مبكرا قبل الميركاتو الصيفى، ويرصد اليوم السابع عوامل تؤكد التخطيط والإصلاح والإصرار لدى إدارة القلعة البيضاء فى التقرير التالى:

رئيس الزمالك يعلن 5 صفقات جديدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسم خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة فى الموسم المقبل، وقال مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوي الذى يقدمه طارق ‏يحيى على شاشة قناة الزمالك، "لا يسألنى أحد عن رمضان صبحي، فلقد ‏تعاقدت مع 5 صفقات ولكن من الصعب الإعلان عنها كى لا يتأثر أى ‏لاعب حالى في الفريق".‏

وأضاف مرتضى منصور، "الصفقات الخمسة ستسعد جماهير الزمالك ولكن الإعلان عنها ‏مع نهاية الموسم كى لا يتشتت اللاعبون".‏

إفتتاح منشات جديدة

كما افتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادى، وأشاد صبحى بهذه الطفرة، مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادى بكافة الفئات السنية وذلك على هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال و مسجد طبيب الغلابة .

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التجديد للنجوم حتى 2024

ولمزيد من الاستقرار أيضاً، نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد تعاقد بعض نجوم الفريق، خاصة ثنائى خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى حتى 2024 مع تعديل تعاقد علاء وحامد لترضيتهم بما يليق مع حجم الجهد المقدم منهما فى الفريق وأخير يوسف أوباما حتى يضمن استقرار الفريق لسنوات عديدة، وحتى لا ينشغل اللاعبون بأى أمور خارج الملعب.