أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟.. إنفو جراف

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نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على آلية توزيع إيرادات التصالح، بنسب مختلفة، وجرى تخصيص النصيب الأكبر من الإيرادات لصالح مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحى، وبهذا سيتم توجيه هذه النسبة للمشروعات مما يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيعاد توجيه الجزء الأكبر من مقابل التصالح لصالح واحدة من أبرز الملفات، وهو الصرف الصحى الذى يعد من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام تحت القبة وعلى صعيد الجمهورية بلا استثناء.
وفى هذا الإنفو جراف، يرصد "اليوم السابع" لجمهور القراء، الإجابة على سؤال أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟
ـ تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة
ـ يخصص جزء لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة بالنسب الآتية:
نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية
نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.
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