الارشيف / أهم الاخبار

سوبر كورة يكشف خطة محمد صلاح لإنقاذ الأهلي قبل أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجحت مساعى النادى الأهلى خلال الفترة الماضية فى الوصول لحل يقضى بقدرة القلعة الحمراء على استعادة قوته الضاربة قبل خوض مباريات دورى أبطال أفريقيا، خاصة مواجهة الوداد المغربى التى ينتظر أن تكون حاسمة وحساسة بين الفريقين.

ودارت العديد من المكالمات بين عدد من لاعبى النادى الأهلى، وعلى رأسهم أقرب المقربين سعد الدين سمير ومحمد الشناوى مع الفرعون المصرى محمد صلاح هداف فريق ليفربول خلال الفترة التى تواجد فيها بالإمارات قبل شهر تقريباً.

لمعرفة تفاصيل خطة محمد صلاح لإنقاذ الأهلي قبل أبطال أفريقيا من هنا

ويمنى النادى الأهلى النفس فى الوصول إلى سلامة كل لاعبيه قبل مباراة الوداد المغربى خاصة وأن الفريق يعانى من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين فى الفريق حيث يأمل الخطيب ومجلس الإدارة فى حل أزمة كريم نيدفيد الذى يعتبره الأمل فى قيادة الجبهة اليمنى مع محمد هانى الموسم المقبل، وأيضاً سعد سمير الذى يعد القائد فى الخط الخلفى والذى يمتلك خبرات كبيرة تساهم فى قوة القلعة الحمراء قبل موقعة افريقيا المقبلة

ومنح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.

Advertisements

ويستأنف الأهلى تدريباته الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ورفع الأهلى رصيده بعد الفوز على المصرى إلى 62 نقطة، واصل بها تصدر قمة الدوري.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سوبر كورة يكشف خطة محمد صلاح لإنقاذ الأهلي قبل أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا