سوبر كورة يكشف خطة محمد صلاح لإنقاذ الأهلي قبل أبطال أفريقيا

نجحت مساعى النادى الأهلى خلال الفترة الماضية فى الوصول لحل يقضى بقدرة القلعة الحمراء على استعادة قوته الضاربة قبل خوض مباريات دورى أبطال أفريقيا، خاصة مواجهة الوداد المغربى التى ينتظر أن تكون حاسمة وحساسة بين الفريقين.
ودارت العديد من المكالمات بين عدد من لاعبى النادى الأهلى، وعلى رأسهم أقرب المقربين سعد الدين سمير ومحمد الشناوى مع الفرعون المصرى محمد صلاح هداف فريق ليفربول خلال الفترة التى تواجد فيها بالإمارات قبل شهر تقريباً.
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ويمنى النادى الأهلى النفس فى الوصول إلى سلامة كل لاعبيه قبل مباراة الوداد المغربى خاصة وأن الفريق يعانى من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين فى الفريق حيث يأمل الخطيب ومجلس الإدارة فى حل أزمة كريم نيدفيد الذى يعتبره الأمل فى قيادة الجبهة اليمنى مع محمد هانى الموسم المقبل، وأيضاً سعد سمير الذى يعد القائد فى الخط الخلفى والذى يمتلك خبرات كبيرة تساهم فى قوة القلعة الحمراء قبل موقعة افريقيا المقبلة
ومنح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.
ويستأنف الأهلى تدريباته الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
ورفع الأهلى رصيده بعد الفوز على المصرى إلى 62 نقطة، واصل بها تصدر قمة الدوري.
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