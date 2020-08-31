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رمضان صبحي vs مؤمن زكريا .. مين صح ؟ حلقة جديدة من سيلفى تيوب

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حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب على اليوم السابع ، وتتناول القضية التى أثيرت مؤخرا حول رمضان صبحى وقصة احترافه بنادى بيراميدز وخروجه من الاهلى.

كما يتطرق البرنامج للاعب الخلوق مؤمن زكريا والذى يمر هذه الأيام بأزمة صحية شديدة أثارت موجة كبيرة من التعاطف معه من قبل جمهور النادى الأهلى

كما طرح البرنامج فكرة الاحتراف بشكل عام والذى تسبب فى بعض المشكلات بين جماهير الاندية المختلفة وكيف أن انتقال اللاعبين من ناد لأخر ليس خطأ أو خيانة ، بل ربما قد تكون الطريقة غير صحيحة.

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سيلفى تيوب برنامج ساخر يقدمه الزميل أسامة طلعت ويناقش من خلاله القضايا التى تهم الشارع المصرى

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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