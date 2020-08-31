مان سيتي يعرض جيسوس وسيلفا وجارسيا + 90 مليون يورو لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية عن تفكير نادى مانشستر سيتي الإنجليزى فى تقديم عرض مميز لمسئولى إدارة برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى بداية من الموسم الجديد.

وأصدرت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم بياناً رسمياً حول الأزمة الدائرة بين نادى برشلونة الإسبانى والأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب خط الوسط، بشأن الخلاف الدائر حول الشرط الجزائى بين اللاعب وناديه، بعدما فجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حول عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادى برشلونة واشترطت سداد ميسي مبلغ 700 مليون يورو من أجل الرحيل.

وقالت صحيفة "ديلى أكسبريس" الإنجليزية، إن السيتى وافق على منح برشلونة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى 90 مليون جنيه إسترلينى للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الدولي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الذين وافق على رحيلهم بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى هم برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإريك جارسيا من أجل ضمان توقيع ليونيل ميسي.

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يجهز عرض التجديد موسمين للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ومفاجأة والده خورخى به خلال الاجتماع المنتظر بين الطرفين، وسيعرض على وكيل ميسي ووالده التجديد للنجم الأرجنتينى موسمين حتى يونيو 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً.

وينتهى تعاقد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مع برشلونة فى 2021.



