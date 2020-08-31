تجديد حبس متهم باقتحام منزل طليقته والتشاجر مع أهلها لخلافات أسرية بروض الفرج

قررت نيابة روض الفرج، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم باقتحام منزل طليقته والتشاجر مع أهلها، لرفضها العودة له مرة آخرى، 15 يوما على ذمة التحقيق، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، يرصد قيام شخص بمحاولة اقتحام منزل والتشاجر فى منطقة روض الفرج، وتبين أن الواقعة كانت يوم 9 أغسطس.

وكشف مصدر أمنى، أن الشخص تشاجر مع ربة منزل هو طليقها، وأن سبب التشاجر جاء على خلفية خلافات بينهما انفصلا عن بعضهما على أثرها، موضحا أنه حاول ردها له مرة آخرى، إلا أنها رفضت العودة، فقام بمهاجمة منزلها والتشاجر مع أهلها، مؤكدا أن رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

