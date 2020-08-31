محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبى للأمن الإلكترونى

أصدرالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكترونى، برئاسة طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيرى، نائباً للرئيس.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية القرار ، وأكدت فيه العمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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