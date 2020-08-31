بريطانيا تؤكد ألا شبهة حول المسافرين الاثنين على متن الطائرة المعتَرَضة

أكدت بريطانيا أنه لا يوجد شبهة حول المسافرين الاثنين على متن الطائرة المعتَرَضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قامت مقاتلتان بريطانيتان بإجبار طائرة مدنية على الهبوط لاعتقال رجلين بتهمة الإرهاب، وذكرت قناة العربية أن الطائرة قادمة من فيينا وأجبرت على الهبوط في مطار ستانستد البريطاني.
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