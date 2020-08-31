الارشيف / أهم الاخبار

ضبط 4500 علبة سجائر وإكسسوارات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمطروح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

تواصل مديرية تموين مطروح جهودها فى متابعة ومراقبة الأسواق والمحلات، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة، حيث تمكنت حملة تموينية من ضبط 4500 علبة سجائر وكميات من الملابس والإكسسوارت مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد أن حملة تموينية من إدارتى الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية تموين مطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية المهمة التى منها إحباط محاولة تجميع كميات كبيرة من السجائر بغرض الاحتكار والبيع فى السوق السوداء بعدد 4500 علبة سجائر، بالإضافة الى مخالفة عرض و بيع ملابس وإكسسوارات محمول مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات عبارة عن 16 قطعة تيشرت، 75 قطعة بندانة حريمى، عدد 9 بنطلون جينز، وإكسسوارات محمول (71 لاصقة شاشة وكوابل داتا وجرابات)، وبالإضافة الى مخالفات بيع بأزيد لكروت شحن الموبايل.

وأضاف مدير تموين مطروح أنه تم التحفظ على المضبوطات من السجائر التى تم تجميعها والملابس وإكسسوارات المحمول مجهولة المصدر وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

1a2dd379-4f29-4d4a-ae2b-711c380632dd

 

3b4ebc02-fa3f-41dd-81ff-ba1d1f1f6f4b

 

Advertisements
7a9fc0a9-a42a-492b-9373-d276259053a4

 

65e9687e-3198-4c33-a608-d08be71b487e

 

504b44b1-f24b-40f6-bb50-fd931379bf2d

 

a1e3b745-b101-4b34-8b16-1788b8058556

 

ca576006-9cc7-496d-bdc1-525dcec4325f

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط 4500 علبة سجائر وإكسسوارات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا