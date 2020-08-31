القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 واقعة فى مناطق مختلفة بدائرة مركز أبوقرقاص .

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد محمد عبدالله مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد بالقبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ،

بداية الواقعة، بتأكيد معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص قيام عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات، وتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عبد الوهاب أبوطالب رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ومعاونة الرائد إسلام زين معاون أول البحث والنقيب مروان نصر ، والنقيب أحمد عبد العظيم سليمان ، معاونى البحث و بإستهدافهما تم ضبط " أ . م .ج 28 سنه " مقيم بندر المنيا زعيم التشكيل، "م . ش . ج 27 سنه" مقيم بندر المنيا، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 20 واقعة بذات الأسلوب بمناطق مختلفة بدائرة المركز بمحافظة المنيا.

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وتم بإرشادهما ضبط م . أ . ع 27 سنه مقيم بندر المنيا العضو الثالث بالتشكيل وضبط 20 موتسيكل مضبوط وتاكسى لادا وتاكسى شاهين كانوا يستخدموهم فى السرقات الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما ج . ع . ج 37 سنه مقيم مركز المنيا (عاطل) ، ك . م . ج 29 سنه مقيم مركز المنيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



